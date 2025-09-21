Polizeieinsatz nach frühmorgendlicher Rasenmäher-Tour: Ein Mann sorgt sturzbetrunken für Lärm und Ärger – und verliert am Ende seinen Führerschein.

Friedrichsthal (dpa/lrs) – Ein Betrunkener hat am frühen Sonntagmorgen zahlreiche Anwohner in Friedrichsthal aus dem Schlaf gerissen. Der etwa 30-Jährige sei mit zwei weiteren Personen auf einem Rasenmähertraktor durch den Stadtteil Bildstock gefahren, teilte die Polizei mit. Dabei habe er die lautstarke Hupe des Traktors betätigt.

Der Mann sei äußerst betrunken gewesen. Die Polizei habe ihn mit auf eine Dienststelle genommen, wo eine Blutentnahme veranlasst worden sei. Sein Führerschein sei beschlagnahmt worden.