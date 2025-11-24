Betrunkener kracht mit Auto in Grenzkontrollstelle

Mit 2,15 Promille und zu hoher Geschwindigkeit fuhr ein 49-Jähriger in eine Kontrollstelle der Bundespolizei. Ein Polizist konnte sich nur durch Ausweichen retten.

Trier (dpa/lrs) – Ein 49-Jähriger ist betrunken und zu schnell in eine Kontrollstelle der Bundespolizei gefahren. Ein freiwilliger Alkoholtest habe einen Wert von 2,15 Promille bei dem Mann ergeben, teilte die Bundespolizei mit. Demnach seien er und sein 40 Jahre alter Begleiter bei dem Unfall in der Nacht auf Sonntag auf der Autobahn 64 in der Nähe der luxemburgischen Grenze unverletzt geblieben.

Der Mann habe mit seinem Fahrzeug mehrere Warnbarken und eine Leitplanke beschädigt. Zudem habe sich ein Bundespolizist durch eine Ausweichbewegung in Sicherheit bringen müssen. Am Wagen des Mannes sei ein hoher Sachschaden entstanden. Die Autobahnpolizei habe die Ermittlungen gegen den Fahrer übernommen.