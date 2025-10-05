Mit Vollgas durch Koblenz: Ein Autofahrer flieht vor der Polizei, überfährt eine rote Ampel und setzt die Flucht zu Fuß fort. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Koblenz (dpa/lrs) – Ein betrunkener Autofahrer ist in Koblenz vor einer Kontrolle der Polizei geflüchtet. Als die Beamten den mit drei Insassen besetzten Wagen im Bereich der Balduinbrücke anhalten wollten, flüchtete der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit, wie die Polizei mitteilte. Dabei überfuhr er eine rote Ampel. Um einen Zusammenstoß vermeiden, habe deshalb ein unbeteiligter Autofahrer eine Gefahrenbremsung einleiten müssen, hieß es.

Die drei Fahrzeuginsassen stiegen laut Mitteilung schließlich aus dem Auto aus und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Dabei konnte der Fahrzeugführer festgenommen werden. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und sucht Zeugen.