Ein 21-Jähriger flüchtet betrunken über Dächer vor der Polizei. Anwohner halten ihn zunächst für einen Einbrecher. Um den Mann zu stellen, kommt auch eine Drehleiter zum Einsatz.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) – Ein betrunkener 21-Jähriger ist in Bad Neuenahr-Ahrweiler über Dächer vor der Polizei geflüchtet. Anwohner hätten den Mann in der Nacht auf Sonntag auf ihren Balkonen bemerkt und für einen Einbrecher gehalten, teilte die Polizei mit. Der Zwischenfall habe sich in der Nähe der dortigen Kirmes ereignet.

Der Verdächtige sei von der Polizei auf einem Balkon im vierten Stock festgesetzt worden, nachdem mehrere Einsatzkräfte hinzugezogen wurden. Auch eine Drehleiter der Feuerwehr sei zum Einsatz gekommen. Der Verdacht eines Einbruchsversuchs habe sich nicht erhärtet, jedoch habe die Polizei ein Verfahren wegen Hausfriedensbruch eröffnet.