Ein betrunkener 43-Jähriger verliert beim Anblick einer Polizeistreife die Fassung und randaliert. Er flüchtet zunächst. Bei der folgenden Konfrontation wehrt er sich massiv gegen die Polizisten.

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Ein betrunkener Fahrradfahrer hat in Neustadt an der Weinstraße mehrere Polizisten leicht verletzt und sich wiederholt einer Kontrolle entzogen. Ein bei dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 1,47 Promille, teilte die Polizeidirektion Neustadt an der Weinstraße mit.

Der 43-Jährige sei zunächst zu Fuß unterwegs gewesen und habe beim Anblick einer vorbeifahrenden Polizeistreife sein mitgeführtes Fahrrad auf die Straße geworfen. Anschließend sei er auf dem Fahrrad davongefahren, um einer anstehenden Kontrolle durch die Beamten zu entgehen, hieß es.

Mann reagiert aggressiv auf die Polizei

Auf einem nahegelegenen Parkplatz sei der Mann dann erneut vor den Beamten geflohen – dieses Mal zu Fuß. Sein Fahrrad habe er mit zwei platten Reifen zurückgelassen. Stoppen konnte die Polizei den Flüchtigen schließlich auf dem Gelände einer Kindertagesstätte. Dort reagierte er den Angaben zufolge aggressiv auf die Einsatzkräfte.

Mehrere Strafverfahren eingeleitet

Der 43-Jährige wehrte sich demnach heftig dagegen, für eine Blutprobe von den Polizisten auf eine Dienststelle gebracht zu werden. Dabei habe er drei Beamte leicht verletzt. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.