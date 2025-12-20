Betrunkener E-Scooter-Fahrer hat Unfall – Strafverfahren

Bingen (dpa) – Bei einem Trunkenheitsunfall mit einem E-Scooter hat sich ein 60 Jahre alter Mann in Bingen leichte Verletzungen an Hand und Kopf zugezogen. «Ein freiwilliger Atemalkoholtest scheiterte vor Ort aufgrund der ausgeprägten Alkoholisierung, so dass beim Fahrer die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde», teilte die Polizei zu dem Vorfall am Samstagabend im Stadtteil Büdesheim mit. Nach dem Unfall ohne Fremdbeteiligung kam der Mann in ein Krankenhaus. Laut Polizei muss er nun mit der Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

