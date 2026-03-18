Ohne Führerschein und mit 1,1 Promille: Ein Autofahrer zieht die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Und die findet am Wagen Auffälliges.

Osann-Monzel (dpa/lrs) – Ein betrunkener Autofahrer ohne Führerschein hat sich in Osann-Monzel (Landkreis Bernkastel-Wittlich) auf einer nassen Wiese festgefahren. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 28-Jährige am Dienstagabend von der Trierer Straße offenbar bewusst auf eine angrenzende Wiese, konnte von dort aber nicht mehr weiterfahren.

Polizeibeamte überprüften den Autofahrer daraufhin und stellten einen Atemalkoholwert von 1,1 Promille fest, heißt es. Zudem sei der 28-Jährige nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis gewesen. Das Fahrzeug soll nicht ordnungsgemäß zugelassen und versichert gewesen sein, außerdem waren falsche Kennzeichen an dem Auto montiert.

Die Polizei untersagte Mann die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutprobe. Außerdem wurden die Kennzeichen sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, so die Polizei.