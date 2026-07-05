Weil er sich einem Platzverweis widersetzt, soll ein 19 Jahre alter Betrunkener in Gewahrsam genommen werden. Plötzlich eskaliert die Situation, als der junge Mann gewalttätig wird.

Altrip (dpa/lrs) – Ein betrunkener Besucher eines Festes im Rhein-Pfalz-Kreis hat einen Polizisten angegriffen und leicht verletzt. Der 19-Jährige sei dem örtlichen Sicherheitsdienst in der Nacht zum Samstag in Altrip zunächst wegen seines aggressiven Verhaltens aufgefallen, teilte die Polizeidirektion Ludwigshafen mit.

Hinzugerufene Polizeibeamte sprachen demnach einen Platzverweis aus, dem der 19-Jährige allerdings nicht nachkam. Als er deshalb in Gewahrsam habe kommen sollen, habe der Mann um sich geschlagen, getreten sowie die Einsatzkräfte bedroht und beleidigt.

Ein Polizist sei dabei leicht verletzt worden, hieß es. Gegen den 19-Jährigen läuft nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung und Bedrohung.