Ein alkoholisierter Mann stößt mit seinem Auto gegen ein parkendes Auto - und löst damit eine Kettenreaktion aus. Am Ende steht ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.

Alsheim (dpa/lrs) – Ein betrunkener Autofahrer hat bei einem Unfall einen Schaden von rund 30.000 Euro verursacht. Der 23 Jahre alte Mann sei am frühen Samstagmorgen in Alsheim (Landkreis Alzey-Worms) mit seinem Fahrzeug gegen ein geparktes Auto gefahren, teilte die Polizei mit. Das geparkte Auto sei durch den Zusammenstoß gegen eine Mauer und ein dahinter geparktes Auto gedrückt worden.

Das Auto des 23-Jährigen sowie eines der geparkten Autos seien dabei so beschädigt worden, dass sie nicht mehr fahrbereit gewesen seien. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,04 Promille ergeben. Der Führerschein des Mannes sei sichergestellt worden.