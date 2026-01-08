Betrunkener Autofahrer kracht in Fassade

Mit 1,8 Promille verliert ein 71-Jähriger in Bitburg die Kontrolle über sein Auto und fährt gegen eine Hausfassade. Die Polizei spricht von erheblichem Schaden.

Bitburg (dpa/lrs) - Ein Autofahrer ist betrunken mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen eine Hausfassade in Bitburg gekracht. Bei einem Atemalkoholtest seien 1,8 Promille bei dem 71-Jährigen gemessen worden, teilte die Polizei mit. Demnach kam der Mann in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und kollidierte frontal mit der Hauswand. Der Rettungsdienst habe den Mann verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

An der Hausfassade sei ein «erheblicher Sachschaden» entstanden, hieß es von der Polizei. Da der Zustand des Gebäudes zunächst unklar war, sei die Baufachberatung des Technischen Hilfswerks hinzugezogen worden. Gegen den 71-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, seine Fahrerlaubnis wurde ihm entzogen.