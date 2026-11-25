Gemünden (dpa/lrs) – Ein betrunkener Autofahrer ist im Dunklen auf der Landstraße 288 bei Gemünden im Westerwald gegen einen Baum gefahren und leicht verletzt worden. Der 21-Jährige flüchtete mit dem hinteren Kennzeichen seines Wagens von der Unfallstelle, stellte sich dann aber der eintreffenden Streife, wie die Polizei mitteilte. Was mit dem vorderen Kennzeichen war, stand zunächst nicht fest.

Der Mann war ersten Ermittlungen zufolge zu schnell gefahren, mit seinem Auto in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen den Baum geprallt. Wie viel Promille er hatte, war unklar. Sein Führerschein sei sichergestellt worden. Das Auto ist laut Polizei ein Totalschaden.