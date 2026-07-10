Kein Führerschein
Betrunkener 17-Jähriger kracht in Vorgarten
Polizei macht Alkoholtest
Der Atemalkoholtest schlug an. (Symbolbild)
Heiko Becker. DPA

Ein Minderjähriger kommt von der Fahrbahn ab. Die Polizei stellt fest: Er hatte keinen Führerschein, aber Alkohol im Blut.

Lesezeit 1 Minute

Eimsheim (dpa/lrs) – Ein betrunkener 17-Jähriger ohne Führerschein ist mit einem Auto in einen Vorgarten gekracht. Wie die Polizei berichtete, verlor der Minderjährige in der Nacht zum Freitag in Eimsheim (Kreis Mainz-Bingen) die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Auto sei in einem Vorgarten zum Stehen gekommen. Durch den Verkehrsunfall sei auch eine Leitplanke beschädigt worden.

Vor Ort habe die Polizei festgestellt, dass der 17-Jährige unter «erheblichem Alkoholeinfluss» stand, wie es weiter hieß. Zudem sei er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen. Der 17-Jährige musste den Angaben zufolge mit auf die Wache. Er muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten.

© dpa-infocom, dpa:260710-930-362670/1

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