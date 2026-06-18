Mit 1,9 Promille am Steuer: In Annweiler rammt eine Autofahrerin erst ein geparktes Auto, dann einen Zaun. Die Polizei ermittelt.

Annweiler (dpa/lrs) – Eine betrunkene Autofahrerin ist in Annweiler (Südliche Weinstraße) mit seinem Fahrzeug gegen ein geparktes Auto und dann gegen einen Grundstückszaun gefahren. Wegen eines deutlichen Alkoholgeruchs sei ein Atemalkoholtest durchgeführt worden, teilte die Polizei mit. Dieser habe einen Wert von 1,9 Promille ergeben.

Die 43-Jährige habe nach dem Zusammenstoß mit dem Auto am Mittwochabend noch versucht weiterzufahren und sei dann in den Zaun gefahren, hieß es. Gegen sie wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.