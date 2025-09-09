Haßloch (dpa/lrs) – Er war in Schlangenlinien unterwegs und ist nun sein Auto los: Ein 56-Jähriger ist in Haßloch aus dem Verkehr gezogen worden, weil er betrunken am Steuer saß. Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin hatte den immer wieder aus der Spur kommenden Wagen auf der B39 gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Zuvor sei das Auto am Dienstagabend auf der Bundesstraße mehrfach in den Gegenverkehr und auf den Grünstreifen gefahren. Der Fahrer habe des Öfteren ohne ersichtlichen Grund stark abgebremst.

An der Einmündung der B39 auf die L529 habe der Fahrer dann mitten auf dem Einmündungsbereich gewendet. Der 56 Jahre alte Mann aus Böbingen wurde dann mit seinem Wagen auf einem Feldweg angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen, wie es weiter hieß. Dabei konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab 2,86 Promille.

Auf der Polizeidienststelle stellte sich noch heraus, dass der Mann schon zwei Tage zuvor mit ähnlichem Verhalten aufgefallen und danach seine Fahrerlaubnis entzogen worden war. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Sein Auto wurde eingezogen.