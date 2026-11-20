Sie warben mit Flyern und Anzeigen in der Lokalpresse für ihre Goldläden – doch ihren Opfern zahlten sie kaum Geld. Bei Durchsuchungen nahmen Einsatzkräfte fünf Tatverdächtige fest.

Trier (dpa) – Bei der großangelegten Razzia gegen eine mutmaßlich betrügerische Goldhändler-Bande in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt sind fünf Verdächtige verhaftet worden. Die Männer im Alter zwischen 22 und 32 Jahren befinden sich in Untersuchungshaft, wie Polizei in Trier mitteilte. Bei den Durchsuchungen in «teilweise villenartigen Objekten» seien unter anderem Bargeld, Gold, Uhren, Schmuck und elf Luxusfahrzeuge sichergestellt worden.

Nach bisherigen Ermittlungsergebnissen soll die Gruppe für ihre Betrugsmasche kurzzeitig Läden betrieben haben. Diese hätten sie auch in Zeitungen und durch Flyer beworben. In fünf Fällen sollen sie den Ankauf von Gold vereinbart haben. Die Opfer hätten aber statt des vereinbarten Kaufpreises teils nur eine geringe Anzahlung oder die Zusage späterer Bezahlung erhalten.

In einem Fall sei eine Überweisung vorgetäuscht worden. Nach Abschluss der Verträge seien die Goldhändler dann nicht mehr erreichbar gewesen. Der Schaden für die Opfer soll sich auf rund eine Million Euro belaufen.

Razzia in mehreren Städten

Die Staatsanwaltschaft Trier ermittelte demnach bereits seit Februar 2026 gegen die international agierende Gruppe wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. Am Donnerstag durchsuchten Einsatzkräfte Wohn- und Geschäftsräume in Duisburg, Remscheid, Solingen, Wuppertal, Gelsenkirchen, Recklinghausen, Radevormwald, Schwelm und Magdeburg.

Zusätzlich zu den fünf Tatverdächtigen der Goldhändler-Bande sei bei den Durchsuchungen ein weiterer 20 Jahre alter Mann festgenommen worden. Er sei per Haftbefehl wegen einer anderen Tat gesucht worden.

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