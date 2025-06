Kaiserslautern (dpa/lrs) – Im Zusammenhang mit dem Bau einer Seniorenresidenz in Ottersheim (Donnersbergkreis) haben Ermittler Wohn- und Geschäftsräume in mehreren Bundesländern durchsucht. Die Maßnahmen gehen auf Strafanzeigen von mehreren Wohnungskäufern zurück und fanden in den Landkreisen Kaiserslautern, München und Bergstraße sowie in Berlin und Bremerhaven statt, wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mitteilte.

Zwei Verantwortlichen eines Bauträgers wirft die Anklagebehörde vor, Wohnungskäufer über den Baufortschritt getäuscht und zu Zahlungen von mindestens 3,5 Millionen Euro veranlasst zu haben – die nach Vertragslage nicht fällig waren. Nachdem die Firma zahlungsunfähig war, sollen sich die Beschuldigten durch einen «Strohmann» ihrer Verantwortung entzogen haben. Zu den Vorwürfen äußerten sich die Beschuldigten demnach bisher nicht.

Die Durchsuchungen wurden von Einsatzkräften mehrerer Bundesländer begleitet. Sichergestellte Unterlagen und Daten werden nun ausgewertet. Die Ermittlungen dauern an.