Phishing
Betrüger locken mit falschen E-Mails vom Bürgerbeauftragten
Cyberkriminalität
Falsche E-Mails im Namen des Bürgerbeauftragten im Umlauf (Symbolbild).
Karl-Josef Hildenbrand. DPA

Vorsicht vor gefälschten E-Mails im Namen des Bürgerbeauftragten von Rheinland-Pfalz: Betrüger versuchen, sensible Daten zu stehlen. Verbraucher werden vor Zahlungen gewarnt.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Der Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz warnt vor gefälschten E-Mails, die in seinem Namen verschickt werden. Diese E-Mails imitieren seriöse Absender und enthalten schädliche Anhänge oder gefälschte Links. Sie zielten darauf ab, Zugangsdaten, Zahlungsinformationen oder sensible Daten zu erlangen, teilten das Büro und die Verbraucherzentrale mit.

Der Bürgerbeauftragte versendet keine Zahlungsaufforderungen per E-Mail. Die Verbraucherzentrale rät, nicht auf solche E-Mails zu antworten, keine Links oder Anhänge öffnen und keine Zahlungen zu leisten. Im Zweifel sollten Betroffene das Büro des Bürgerbeauftragten ausschließlich über die offiziell veröffentlichten Kontaktdaten kontaktieren. Verdächtige E-Mails sollten gelöscht werden.

Wer bereits persönliche Daten oder Zahlungsinformationen preisgegeben hat, sollte unverzüglich seine Bank informieren und Passwörter ändern.

© dpa-infocom, dpa:260723-930-427660/1

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