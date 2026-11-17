Über den Fernzugriff auf den Computer eines 84 Jahre alten Mannes gelangen Betrüger in dessen Online-Banking - und erbeuten eine hohe Geldsumme. Wie man sich vor einem solchen Betrug schützen kann.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Getarnt als angeblicher Kundendienst von Microsoft haben Betrüger rund 20.000 Euro von einem 84 Jahre alten Mann erbeutet. Die Ermittlungen laufen, wie die Polizei mitteilte.

Die Betrüger hätten ihr Opfer per Mail kontaktiert. Im Zusammenhang mit der weltweiten Störung der Microsoft-Dienste Ende vergangener Woche habe sich der 84-Jährige von den Tätern überzeugen lassen. Nach Angaben der Polizei gewährte er ihnen Fernzugriff auf seinen Computer und ermöglichte ihnen damit den Zugriff auf sein Online-Banking.

Die Polizei weist explizit darauf hin, dass seriöse Unternehmen nie unaufgefordert Kontakt per Mail oder Telefon aufnehmen, um technische Probleme zu lösen. Unbekannten Personen sollte unter keinen Umständen Fernzugriff auf den eigenen Computer gewährt und Bankdaten sowie Passwörter sollten nicht weitergegeben werden. Falls die Betrüger bereits Zugriff erhalten hätten, solle der Computer umgehend vom Internet getrennt und die Bank sowie die Polizei kontaktiert werden.