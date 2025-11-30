«Betriebe stark machen» – Wie Verdi Mitglieder gewinnen will

Homeoffice und demografische Entwicklung: Verdi hat - wie viele Organisationen - Mitglieder verloren. Wie die neue Chefin des Landesbezirks Rheinland-Pfalz-Saarland das ändern will.

Mainz (dpa/lrs) – Die neue Verdi-Landesbezirksleiterin in Rheinland-Pfalz und dem Saarland, Marion Paul, will in den Betrieben mehr Mitglieder gewinnen. «Wir müssen die Ansprache im Betrieb noch einmal verstärken, weil der Betrieb unsere Basis ist», sagte Paul im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Gerade in den aktuellen wirtschaftlichen Zeiten sei eine Mitgliedschaft wichtig, «weil Gewerkschaften das Einzige sind, was Arbeitnehmervertreter bedeutet, eine Art Selbsthilfegruppe».

«Und wir vertreten viele Branchen – von der Wiege bis zur Bahre», ergänzte Pauls langjähriger Vorgänger Michael Blug. «Wir sind auch die Gewerkschaft, die am häufigsten streikt.»

Homeoffice, Pflege, Busfahrer, Erzieher und Versicherungen: In einigen Bereichen gebe es Strukturen, in denen die Beschäftigten nur selten zusammenarbeiteten und sich daher nicht so gut vernetzen könnten, sagte Paul. «Wenn sich Menschen nicht mehr begegnen, dann wird es schwieriger mit der Ansprache. Da müssen wir neue Ideen entwickeln.»

Rund 114.000 Mitglieder hat der Bezirk Rheinland-Pfalz-Saarland derzeit. Vergleichszahlen nennen Paul und Blug nicht. Viele Babyboomer gingen jetzt in Rente und verließen die Gewerkschaft, berichtete Blug. «Aber wir haben eine gute Mitgliederentwicklung bei der Jugend.» Von «Zuwächsen bei den aktiv Beschäftigten» spricht auch Paul. Um junge Menschen als neue Mitglieder zu gewinnen, sei es wichtig, auf die Sprache, den richtigen Duktus zu achten – da wolle sie ansetzen.

Unterstützung für Rentner

Verdi mache aber auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Rente Angebote, betonen die Gewerkschafter. «Hilfe bei der Lohnsteuer ist für viele ein wichtiges Argument, um Mitglied zu bleiben», berichtete Blug. Oder Hilfe bei Problemen mit der Krankenkasse, einer Reha oder der Sozialversicherung, ergänzte Paul.

Die 59-Jährige sieht viele Gründe für den Mitgliederrückgang der vergangenen Jahre. «Den Menschen ist in 16 Jahren neoliberaler Politik immer mehr eingebläut worden, dass sie für ihr Glück selber verantwortlich sind. Das hat aber Grenzen.»

Gewerkschaft hilfreich für Zivilbeschäftigten der US-Streitkräfte

Sowohl der Neoliberalismus in den USA als auch die Corona-Krise hätten eindeutig gezeigt, dass Arbeitnehmer mit Tarifvertrag weitaus besser geschützt seien als die Beschäftigte in Betrieben ohne Mitbestimmung, betonte Paul. «Man muss auch noch mal in den Vordergrund stellen, dass Solidarität an sich einen Wert hat.»

Die Zivilstreitkräfte der US-Amerikaner in Rheinland-Pfalz nannte Blug als Beispiel. Verdi habe erfolgreich dafür gekämpft, dass diese im Shutdown in den USA zunächst Geld von der Bundesregierung bekommen hätten. «Die Beschäftigten, die bei uns organisiert sind, also die Zivilbeschäftigten der Stationierungsstreitkräfte, die haben einen tarifvertraglichen Anspruch», betonte Blug. «Und die direkt bei den Amerikanern Beschäftigten, die sind – ganz ernsthaft – auf die Tafeln verwiesen worden.»