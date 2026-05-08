Die Volksbank, in der sich Geiselnehmer und Geiseln aufhalten, ist weiträumig abgesperrt und darf nicht betreten werden. Für betroffene Anwohner gibt es jetzt ein Angebot.

Sinzig (dpa/lrs) – Während der Geiselnahme in Sinzig hat der Kreis Ahrweiler eine Betreuungsstelle für betroffene Anwohner der Volksbank eingerichtet. Menschen, die im Absperrbereich in der Innenstadt leben und momentan nicht in ihre Wohnung zurückkönnen, können sich in der Mensa der Barbarossaschule aufhalten, teilte Kreis mit.

Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Gebiet rund um die Bankfiliale mitten in Sinzig wurde weiträumig abgesperrt. Für die Bevölkerung außerhalb des abgesperrten Gebiets bestehe keine Gefahr. Innerhalb der Sperrzone befänden sich Bewohner in ihren Häusern, die sie nicht verlassen sollten, heißt es bei der Polizei.