Pirmasens (dpa/lrs) – Mindestens zwei Betonplatten und eine Konservendose sollen Unbekannte von einem ehemaligen Parkhaus aus in einen Park in Pirmasens geworfen haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und einer gefährlichen Körperverletzung, wie die Polizei mitteilte – die Dose hatte demnach eine 14-Jährige getroffen, eine der Platten verfehlte einen jugendlichen Passanten nur knapp. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die Gegenstände aus mindestens vier bis fünf Metern Höhe geworfen worden sein. Die Betonplatte, die den 17-Jährigen knapp verfehlte, war demnach etwa 20 mal 20 Zentimeter groß – sie schlug vor dem Treppenhaus des Parkhauses auf. Die 14-Jährige wurde durch die Dose leicht verletzt. Eine Mordkommission ermittelt, die Polizei sucht Zeugen.

