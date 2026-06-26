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Besuch von Burgen und Museen ohne Eintritt für alle unter 18
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Das Pilotprojekt erstreckt sich auf die Sommerferien. (Archivbild)
Harald Tittel. DPA

Alternative bei hochsommerlichen Temperaturen in den sechswöchigen Sommerferien: Ein Besuch im Museum.

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Mainz (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzischen Burgen, Schlösser und Landesmuseen können unter 18-Jährige in den Sommerferien kostenlos besuchen. «Kultur darf kein Luxus sein, schon gar nicht für junge Menschen», sagte Kulturminister Sven Teuber (SPD) zum Start des Angebots. «Mit diesem Pilotversuch wollen wir schauen, wie das Angebot bei jungen Menschen und Familien ankommt.»

Die Aktion läuft bis zum 9. August. Diese landeseigenen Liegenschaften sowie verpachtete Liegenschaften beteiligen sich an dem Pilotprojekt:

  • Landesmuseum Mainz
  • Landesmuseum Koblenz
  • Rheinisches Landesmuseum Trier
  • Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein (ohne Seilbahn Koblenz)
  • Zentrum der Antike Trier mit Porta Nigra, Kaiserthermen, Amphitheater sowie Thermen am Viehmarkt
  • Schloss Stolzenfels / Koblenz
  • Schloss Bürresheim / Mayen-Koblenz
  • Burg Pfalzgrafenstein / Kaub
  • Schloss- und Festungsruine Hardenburg / Bad Dürkheim
  • Schloss Villa Ludwigshöhe / Edenkoben
  • Reichsburg Trifels / Annweiler
  • Burg Nanstein / Landstuhl
  • Nürburg / Nürburg
  • Burg Sooneck / Niederheimbach
  • Klause Kastel / Kastel-Staadt
  • Arp Museum Bahnhof Rolandseck / Remagen

© dpa-infocom, dpa:260626-930-289929/1

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