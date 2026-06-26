Besuch von Burgen und Museen ohne Eintritt für alle unter 18

Alternative bei hochsommerlichen Temperaturen in den sechswöchigen Sommerferien: Ein Besuch im Museum.

Mainz (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzischen Burgen, Schlösser und Landesmuseen können unter 18-Jährige in den Sommerferien kostenlos besuchen. «Kultur darf kein Luxus sein, schon gar nicht für junge Menschen», sagte Kulturminister Sven Teuber (SPD) zum Start des Angebots. «Mit diesem Pilotversuch wollen wir schauen, wie das Angebot bei jungen Menschen und Familien ankommt.»

Die Aktion läuft bis zum 9. August. Diese landeseigenen Liegenschaften sowie verpachtete Liegenschaften beteiligen sich an dem Pilotprojekt:

Landesmuseum Mainz

Landesmuseum Koblenz

Rheinisches Landesmuseum Trier

Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein (ohne Seilbahn Koblenz)

Zentrum der Antike Trier mit Porta Nigra, Kaiserthermen, Amphitheater sowie Thermen am Viehmarkt

Schloss Stolzenfels / Koblenz

Schloss Bürresheim / Mayen-Koblenz

Burg Pfalzgrafenstein / Kaub

Schloss- und Festungsruine Hardenburg / Bad Dürkheim

Schloss Villa Ludwigshöhe / Edenkoben

Reichsburg Trifels / Annweiler

Burg Nanstein / Landstuhl

Nürburg / Nürburg

Burg Sooneck / Niederheimbach

Klause Kastel / Kastel-Staadt

Arp Museum Bahnhof Rolandseck / Remagen