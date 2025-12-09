Besonderes Geschenk für den Bundeskanzler in Rheinland-Pfalz

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft: Rheinland-Pfalz will sich beim Kanzler-Besuch von seiner besten Seite zeigen. Dazu gehören auch die Vorhaben in der Biotechnologie.

Mainz (dpa) – Zu seinem Antrittsbesuch in Rheinland-Pfalz hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ein Faksimile einer Seite der Gutenberg-Bibel geschenkt bekommen. Dabei handelt es sich um einen Auszug aus dem Buch Genesis. Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) überreichte Merz das Gastgeschenk als besonderes Zeichen für Rheinland-Pfalz.

Johannes Gutenberg gilt als Erfinder des modernen Buchdrucks. Die Gutenberg-Bibeln waren die ersten mit beweglichen Lettern gedruckten Bücher der westlichen Welt. Zwei von weltweit insgesamt 49 erhaltenen Exemplaren befinden sich in Mainz.

Erst Politik, dann Forschungs-Besuch

Schweitzer nannte den Besuch des Bundeskanzlers ein gutes Zeichen für die Zusammenarbeit mit den Ländern. Vor wenigen Tagen waren Merz und Schweitzer bereits in Berlin zu Beratungen über die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern zusammengekommen.

Zum Auftakt seines Antrittsbesuches trug sich der Bundeskanzler in das Gästebuch der Landesregierung ein. Im Anschluss steht eine Teilnahme an der Kabinettssitzung auf dem Programm.

Nach den politischen Gesprächen geht es für den Bundeskanzler mit Schweitzer und Wissenschaftsminister Clemens Hoch (beide SPD) zum Forschungsinstitut Tron, einer Ausgründung der Mainzer Universitätsmedizin, hinter der ursprünglich neben anderen das Biontech-Führungsduo Ugur Sahin und Özlem Türeci standen.