Sonnenuntergang auf der Loreley, Füße im Sand am Mainzstrand oder chillen an Burgruinen: Diese Sommerabende in Rheinland-Pfalz vergisst niemand so schnell.

Trier/Koblenz/Mainz (dpa/lrs) – In der großen Hitze sind die Abendstunden eine Wohltat. Viele Rheinland-Pfälzer ziehen sich zurzeit tagsüber eher in kühle und abgedunkelte Räume zurück und gehen erst am Abend vor die Tür. Wenn dann die Temperaturen allmählich wieder unter 30 Grad sinken, kann man entspannt durchatmen. Dabei gilt: je später, desto besser.

Für einen lauen Sommerabend in Rheinland-Pfalz gibt es viele schöne Orte. Besonders stimmungsvoll kann man den Tag an Weinbergen, Burgruinen und Flusstälern ausklingen lassen. Wo das geht?

Für romantische Sonnenuntergänge

Loreley: Die Aussicht vom Schieferfelsen ist ein Klassiker am Rhein. Von der Anhöhe aus kann man vorbeiziehende Schiffe betrachten, auf Burgen schauen und die Abendsonne über dem Unesco-Welterbe genießen.

Aussichtspunkt Damianskopf: Hier gibt es einen Weitblick über das Mittelrheintal und die Weinlandschaft bei Bingen. Der Platz liegt mitten im Wald. Tipp: Fernglas mitnehmen!

Moselschleife bei Bremm: Der Ausblick auf den Fluss mit den steilen Weinbergen ist spektakulär. Viele sagen, hier mache die Mosel ihre schönste Schleife.

Für Strandfeeling

Mainzstrand: Der Mainzer Stadtstrand liegt direkt am Ufer des Rheins. Bei kühlen Getränken kann man hier im Liegestuhl mit Füßen im Sand den Abend genießen.

Rheinstrand Speyer: Hier gibt es auch Hängematten zum Chillen. An der Beach-Bar, dem Biergarten-Deck oder am Strand gibt viele Plätze.

Moselperle Trier: Direkt an der Mosel kann man hier auf Liegestühlen entspannen. Es gibt auch einen Standup-Paddle-Verleih.

Stattstrand Koblenz: Urlaubsfeeling mit viel Sand und Palmen an der Mosel gibt es auch hier.

Für Abendstimmung auf Burgen

Burg Altdahn: Die Burgruine aus dem Mittelalter bietet einen schönen Ausblick über den Pfälzerwald. Sie steht auf einer Sandsteinklippe und ist Teil der Dahner Burgengruppe.

Burg Neuleinigen: Von hier aus eröffnet sich ein Blick über die Rheinebene. Man kann in der Nähe parken, der Fußweg zur Anlage im Kreis Bad Dürkheim beträgt rund 200 Meter.

Burgruine Nürburg: Sie thront auf einem hohen Berg und ist weithin sichtbar. Von einer Aussichtsplattform kann man in die Eifel schauen. Die Burg ist Namensgeber des nahe gelegenen Nürburgrings.

Für Natur und Ruhe

Teufelsschlucht: Die enge Schlucht in der Südeifel mit meterhohen Felswänden ist kühl und dunkel. Sie ist mit Moosen und Flechten bewachsen und hat am Abend eine besondere Atmosphäre.

Aussichtsplattform Hermersbergerhof: Sie liegt mitten im Pfälzerwald und eignet sich bestens für einen langen Sommerabend.

Moselliebe Weingarten: Wer zu schöner Natur noch ein Glas Wein genießen möchte, kann dies auf der Zummethöhe mit Blick auf die Moselschleife zwischen Leiwen und Trittenheim tun.