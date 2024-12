Beschwerden über die Polizei: Jahresbericht wird vorgestellt

Mainz (dpa/lrs) – Bei Problemen mit der Polizei können sich Bürgerinnen und Bürger an die Beauftragte für die Landespolizei wenden. Barbara Schleicher-Rothmund bekleidet dieses Amt seit 2018, sie ist zugleich Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz. Am Donnerstag (11.00 Uhr) stellt sie in Mainz vor, wie viele Eingaben es von Juli 2023 bis Ende Juni dieses Jahres gab. Auch worum es dabei ging, will Schleicher-Rothmund erläutern.

Polizeibeamtinnen und -beamte selbst können sich ebenfalls mit Anliegen an die Beauftragte für die Landespolizei wenden. Im Vorjahreszeitraum hatte es insgesamt 176 Eingaben gegeben.