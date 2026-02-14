Film ab? Könnte heute im CineStar Mainz dauern. Das hat einen Grund.

Mainz (dpa/lrs) – Wer heute Abend ins Mainzer Kino CineStar geht, muss mit Verzögerungen rechnen. Die Beschäftigten streiken ab 19.00 Uhr für höhere Löhne und bessere Bedingungen, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Während des Warnstreiks sei «mit erheblichen Verzögerungen im Betriebsablauf» zu rechnen.

Die Arbeitgeber hätten in der ersten Verhandlungsrunde kein Angebot vorgelegt. Die Beschäftigten forderten keinen Stundenlohn unter 16 Euro, deutliche Lohnerhöhungen für langjährig Beschäftigte und eine Anhebung der Jahressonderzahlung auf 880 Euro, schrieb Verdi.

«Ohne die Kolleginnen und Kollegen an Kasse, Einlass, Gastronomie und in der Technik läuft kein Betrieb. Wer mit Kino Geld verdient, muss die Arbeit vor Ort fair bezahlen und verlässlich organisieren», teilte der zuständige Landesfachbereichssekretär bei Verdi, Ferhat Altan, mit.

Die nächste Verhandlungsrunde mit CineStar findet am 17. Februar 2026 statt. Das Kino ist nach eigenen Angaben mit zehn Sälen und gut 2.500 Sitzplätzen das größte Kino in Mainz und Umgebung.