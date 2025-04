Trier (dpa/lrs) – Der Trierer Bischof Stephan Ackermann stellt am Mittwoch (14.30 Uhr) den Jahresbericht zum Stand der Aufarbeitung, Intervention und Prävention von sexualisierter Gewalt im Bistum Trier vor. Der Bericht beschäftigt sich mit dem Jahr 2024.

In den bisherigen Berichten waren auch Angaben zu Zahlungen an Opfer sexuellen Missbrauchs. Ende 2022 hatte der Bischof in Trier angekündigt, «künftig jährlich Rechenschaft abzulegen über die Aktivitäten des Bistums» in diesem Bereich.