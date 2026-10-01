Wer trägt statt Joshua Kimmich die Kapitäns-Binde im Länderspiel? Das Geheimnis scheint gelüftet. Bundestrainer Klopp streicht zudem einen Neuling aus dem Spieltagskader.

München (dpa) - Serge Gnabry wird einem Bericht der «Bild» zufolge im Nations-League-Spiel am Abend (20.45 Uhr/ZDF) in München gegen Serbien als Kapitän der Nationalmannschaft auflaufen. Demnach habe sich Bundestrainer Jürgen Klopp dazu entschieden, dem Offensivspieler des FC Bayern diese Rolle in Abwesenheit von Joshua Kimmich zu übertragen.

Kimmich war nach dem 0:1 gegen Griechenland in Augsburg vom DFB-Team abgereist. Klopp blieb bei seinem Plan, den 31-Jährigen in der zweiten Länderspiel-Woche mit den Partien gegen Serbien und drei Tage später in Thessaloniki wieder gegen Griechenland pausieren zu lassen.

Das waren die anderen Kapitäns-Kandidaten

Der 31-jährige Gnabry ist mit 61 Länderspielen der erfahrenste Spieler im aktuellen Kader. Allerdings ist er nach seinem langen Ausfall wegen einer Muskelverletzung aber noch nicht in Topform. Er kam unter Klopp in den ersten beiden Spielen auch nur als Joker zum Einsatz. Weitere Kapitäns-Kandidaten waren Florian Wirtz, David Raum und Waldemar Anton.

Neuling Felix Keidel wurde unterdessen aus dem Spieltagskader für die Partie gegen Serbien gestrichen. Das geht aus dem von der UEFA veröffentlichten Aufgebot mit maximal 20 Feldspielern und drei Torhütern sowie der Vergabe der Trikotnummern des DFB hervor.

Klopps DFB-Kader für die zweite Länderspielwoche umfasst nach dem verletzungsbedingten Ausfall des Dortmunders Nico Schlotterbeck noch 24 Akteure. Dass der Chefcoach den 23 Jahre alten Keidel streicht, muss aber gar nicht gegen ein DFB-Debüt des Mittelfeldspielers vom Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg sprechen.

Erst Tribüne, dann Startelf?

Vor seinem ersten Länderspiel als Bundestrainer in der vergangenen Woche in den Niederlanden (1:1) hatte Klopp den Hoffenheimer Bambasé Conté aus dem Spieltagskader gestrichen. Beim 0:1 gegen Griechenland drei Tage später stand der 23-Jährige nicht nur im Aufgebot, sondern in der Startelf und feierte damit sein Länderspieldebüt.

Vielleicht hat Keidel ähnliches Glück. Die DFB-Auswahl spielt am kommenden Sonntag (20.45 Uhr/RTL) zum Abschluss der aktuellen Länderspielphase noch in Thessaloniki erneut gegen die Griechen.