Der Landesbericht zum Grundstücksmarkt schaut sich die Entwicklungen in den unterschiedlichen Regionen von Rheinland-Pfalz an - auch das Mietpreisniveau zwischen Westerwald und Südwestpfalz ist Thema.

Mainz (dpa/lrs) – Der Landesgrundstücksmarktbericht für Rheinland-Pfalz wird frische Zahlen zur Entwicklung der Preise für Immobilien im Land bringen. Wie etwa haben sich die Preise für bebaute und unbebaute Areale entwickelt und wie gestaltet sich das Mietpreisniveau, sei es in begehrten Gegenden etwa in den größeren Städten oder abseits der Ballungszentren und großen Verkehrsachsen. Vorgestellt wird der Bericht für 2025 an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) von Innenminister Michael Ebling (SPD).

Aus einer im Februar veröffentlichten Analyse des Maklers von Poll Immobilien war hervorgegangen, dass Rheinland-Pfalz im Vergleich zu vielen anderen westdeutschen Regionen eher niedrigere Grundstückspreise hat. Als Folge dessen finden Immobilienkäufer demnach hierzulande ein verhältnismäßig großes Angebot an Neubauten, weil niedrigere Grundstückspreise den Neubau ankurbeln.