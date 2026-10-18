Als der Autofahrer sich einer Verkehrskontrolle entziehen will, kommt er von der Fahrbahn ab. Er wird positiv auf Alkohol und THC getestet – die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Gleiszellen-Gleishorbach (dpa/lrs) – Bei dem Versuch, vor einer Verkehrskontrolle der Polizei zu flüchten, ist ein 41 Jahre alter Autofahrer im Graben gelandet. Der Mann war am Samstagabend alkoholisiert und unter Drogen unterwegs gewesen, wie die Polizei mitteilte.

Durch Beschleunigen seines Pkw habe der Mann zunächst versucht, sich der routinemäßigen Kontrolle zu entziehen. Während der Verfolgungsfahrt mit der Polizei habe der 41-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei von der Fahrbahn abgekommen. Ein Atemalkoholtest ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von 1,25 Promille. Zudem sei der Mann bei einem Drogenvortest positiv auf THC getestet worden.

Die Polizei schätzte den an dem Auto entstandenen Schaden auf rund 10.000 Euro. Der Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Gegen den 41-Jährigen werde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, so die Polizei.