Benefiz-Weihnachtsmann stürzt mit Motorrad – fünf Verletzte

Für den guten Zweck fahren als «Santa» verkleidete Motorradfahrer über den Weihnachtsmarkt in Frankenthal – bis einer plötzlich stürzt. Auch im Publikum gibt es Leichtverletzte.

Frankenthal (dpa/lrs) – Bei dem Sturz eines als Weihnachtsmann verkleideten Motorradfahrers sind in Frankenthal fünf Leute leicht verletzt worden. Er war für eine Benefizfahrt über den Weihnachtsmarkt mit einer ganzen Kolonne an «Santa»-Bikern unterwegs gewesen, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe er am Nachmittag die Kontrolle über sein Zweirad verloren und sei umgestürzt.

Neben dem Fahrer seien im Publikum auch vier Festbesucher leicht verletzt worden. Sie wurden nach Polizeiangaben vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Die Unfallursache sei noch unklar und müsse nun ermittelt werden.