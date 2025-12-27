Bekifft unterwegs – Anzeigen für Ehepaar in der Pfalz

Ein Autofahrer fährt in die Leitplanke. Die Beamten stellen fest, dass er unter dem Einfluss von Drogen steht. Seine Partnerin soll den Schlüssel des Wagens holen - doch die Polizei hat was dagegen.

Lindenberg/Pfalz (dpa/lrs) – Eine Frau ist bekifft mit ihrem Wagen zum Unfallort ihres Mannes nach Lindenberg/Pfalz (Kreis Bad Dürkheim) gefahren. Dort habe sie in der Nacht die Schlüssel von ihrem 44 Jahre alten Partner übernehmen wollen, der ebenfalls bekifft war, teilte die Polizei mit. Die Beamten hätten bei der Unfallaufnahme den Zustand der Frau bemerkt. Für beide endete die Fahrt an der Unfallstelle.

Der 44-Jährige war zuvor mit seinem Wagen in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und in eine Leitplanke gefahren. Er blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die Schlüssel der beiden Fahrzeuge holte schließlich ein Bekannter auf dem Polizeirevier ab. Sowohl der Mann als auch seine Partnerin erhielten eine Anzeige.