Schwerer Verkehrsunfall
Beifahrer stirbt bei Crash auf A61 - Fahrer in Lebensgefahr
Mensch stirbt bei Kollision auf A61
Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist laut Polizei noch unklar.
Vincent Bruecker. DPA

Zwischen einem Kleintransporter und einem Lkw kommt es am Abend auf der Autobahn im Rhein-Pfalz-Kreis zu einer Kollision. Was ist bisher bekannt?

Lesezeit 1 Minute

Beindersheim (dpa/lrs) - Bei einem schweren Auffahrunfall auf der Autobahn 61 im Rhein-Pfalz-Kreis ist am Donnerstagabend ein Mann ums Leben gekommen. Der 28-Jährige saß ersten Erkenntnissen zufolge als Beifahrer in einem Kleintransporter, als dieser kurz vor dem Autobahnkreuz Frankenthal gegen einen Lkw prallte, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der 29 Jahre alte Fahrer des Wagens erlitt demnach lebensbedrohliche Verletzungen.

Den Angaben zufolge hatte der Lastwagen am Ende eines Staus in Fahrtrichtung Speyer gestanden. Bei dem Aufprall wurde der Beifahrer des Kleintransporters im Fahrzeug eingeklemmt und tödlich verletzt.

Dem Fahrer des Wagens wurde laut der Mitteilung eine Blutprobe abgenommen, um festzustellen, ob er fahrtüchtig war. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten zogen sich bis tief in die Nacht: Erst knapp acht Stunden nach dem Unfall war die Fahrtrichtung Speyer wieder frei.

© dpa-infocom, dpa:261113-930-988254/2

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