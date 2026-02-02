Verkehrsunfall
Bei Unfall im Gegenverkehr werden vier Menschen verletzt
Drei Fahrzeuge sind beteiligt. Nach dem Unfall wird die Straße zunächst gesperrt.

Bad Ems (dpa/lrs) – Bei einem Unfall im Gegenverkehr sind in Bad Ems vier Menschen leicht verletzt worden. Sie wurden zur eingehenden Untersuchung in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Unfallverursacher war mit seinem Wagen auf der B260 aus unklarem Grund in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammengestoßen.

Die Bundesstraße wurde laut Polizei vorübergehend voll gesperrt. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zwei Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit gewesen, hieß es nach dem Unfall im Rhein-Lahn-Kreis.

