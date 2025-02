Bei Nebel Temperaturen unter null Grad

Frost in der Nacht - und auch tagsüber wird es kaum wärmer. Nebel und Wolken geben der Sonne stellenweise nicht mal eine Chance.

Offenbach (dpa/lrs) – Es ist weiter kalt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Wo sich die Sonne zeigt, steigen die Temperaturen auf zwei bis sechs Grad, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Teilweise bleibt es aber ganztägig neblig-trüb oder hochnebelartig bedeckt – dann herrscht Dauerfrost mit Höchstwerten um minus ein Grad. Am Morgen muss mit Glätte auf den Straßen gerechnet werden.

Die Nacht auf Mittwoch wird wieder frostig, die Temperaturen sinken auf bis zu minus sechs Grad. Erneut droht örtlich Glätte.

Tagsüber ziehen aus Nordwesten Wolken heran, aus denen leichter Sprühregen fallen kann. Kurzzeitig könne dies in einzelnen Tallagen Glatteis verursachen, erklärt der DWD. Nachmittags lockern sich die Wolken auf, die Temperaturen steigen auf drei bis sechs Grad.