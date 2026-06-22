Großeinsatz unter extremen Bedingungen: Als am Samstag eine Lagerhalle mit Müll in Flammen aufgeht, kämpfen die Einsatzkräfte gleich doppelt mit der Hitze.

Welgesheim (dpa/lrs) – Bei Löscharbeiten in einem Wertstoffhof bei Welgesheim sind mehrere Einsatzkräfte verletzt worden. Der Landkreis Mainz-Bingen erhöhte die Zahl am Montag auf 13 Verletzte. Elf davon mussten mit Kreislaufproblemen und Beeinträchtigungen durch Rauchgase behandelt werden. Zwei weitere Einsatzkräfte wurden durch einen geplatzten Schlauch verletzt, hieß es. Demnach konnten alle Verletzten das Krankenhaus nach zwischenzeitlichem Besuch wieder verlassen. Lebensgefahr bestand nicht.

Das Feuer war am Samstagnachmittag in einer Lagerhalle mit rund 100 Tonnen Gewerbemüll ausgebrochen. Mehr als 300 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei waren im Einsatz. Die extremen Wetterbedingungen sorgten laut Kreisverwaltung für eine enorme Hitzebelastung. Die Schadenshöhe und Brandursache waren zunächst unklar. Auch am Montag konnten Kreisverwaltung und Polizei keine Auskunft dazu geben.