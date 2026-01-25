Der 1. FC Kaiserslautern sieht im Auswärtsspiel gegen den FC Schalke 04 nach einer 2:0-Führung schon wie der sichere Sieger aus. Doch dann leitet Schalkes Zugang Edin Dzeko die Aufholjagd ein.

Gelsenkirchen (dpa) – Der 1. FC Kaiserslautern hat bei Zweitliga-Spitzenreiter FC Schalke 04 mit Star-Zugang Edin Dzeko einen Auswärtssieg in der Schlussphase noch aus der Hand gegeben. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht musste sich beim Debüt von Dzeko in der 2. Liga nach einer 2:0-Führung mit einem 2:2 (0:0) begnügen.

Nach einem Doppelpack von FCK-Stürmer Ivan Prtajin sahen die Pfälzer schon wie der sichere Sieger aus (61. Minute/84.). Doch Dzeko (87.) und Kenan Karaman (90.) retteten S04 am 19. Spieltag zumindest einen Zähler.

Der FCK verpasste es damit, wieder den Anschluss an die Aufstiegsränge herzustellen. Der Rückstand auf Platz zwei beträgt sechs Punkte. Schalke bleibt Tabellenführer und liegt weiter acht Zähler vor Lautern.

Zunächst kaum Höhepunkte

Von Beginn an sahen die 62.077 Zuschauer in der Schalker Arena eine Partie, die von hohem Einsatz und intensiven Zweikämpfen geprägt war. Spielerischen Glanz gab es kaum.

Die erste Chance hatte Hasan Kurucay für die Hausherren. Den stark platzierten Kopfball lenkte FCK-Torwart Julian Krahl per Glanztat noch gerade so über die Latte (14.). Auf der Gegenseite verhinderte S04-Keeper Loris Karius gegen Marlon Ritter das 0:1 (32.).

Spektakel in der Schlussphase

Nach der Einwechslung von Prtajin in der 61. Minute wurde die Partie deutlich unterhaltsamer. Der Angreifer sorgte wenige Sekunden danach für die Führung – und erhöhte später sogar. Doch die Schalker um Dzeko, der in der 67. Minute eingewechselt wurde, holten nach einer wilden Schlussphase noch einen Punkt.