Ein Auto überschlägt sich und landet auf dem Dach - die Autobahn 8 wird gesperrt. Nur eine Spur ist mittlerweile wieder frei.

Neunkirchen (dpa/lrs) – Nach einem Unfall bei Neunkirchen-Kohlhof ist die Autobahn 8 gesperrt worden. Mittlerweile sei die Strecke nur einspurig wieder frei, sagte ein Polizeisprecher.

Zum Unfall sei vieles noch unklar. Zwei Fahrzeuge seien beteiligt gewesen, eins sei ins Schleudern geraten, habe sich überschlagen und sei auf dem Dach zum Liegen gekommen. Es sei bei leichten Verletzungen geblieben, sagte der Sprecher. Wie viele Menschen verletzt wurden, konnte er noch nicht sagen. Auch Hergang und Unfallursache würden noch ermittelt.