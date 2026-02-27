Starke Einschränkungen
Beginn des Warnstreiks im Saarland
Verdi-Warnstreiks im Nahverkehr – Mecklenburg-Vorpommern
Auch im Saarland rief Verdi die Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr zum Warnstreik auf. (Symbolbild)
Philip Dulian.

Seit dem Morgen stehen viele Busse und Bahnen auch im Saarland still. Knapp 1.000 Beschäftigte sind dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Das bedeutet starke Einschränkungen für die Fahrgäste.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der Warnstreik im saarländischen Nahverkehr hat angefangen. Das bestätigte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Morgen. Demnach sind knapp 1.000 Menschen in Saarbrücken, Neunkirchen, Völklingen, Saarlouis und Merzig dazu aufgerufen, am Freitag und Samstag ihre Arbeit niederzulegen.

Wie viele der Beschäftigten sich genau an dem Warnstreik beteiligen, war zunächst unklar. Fahrgäste müssten allerdings mit starken Einschränkungen rechnen, sagte der Sprecher.

