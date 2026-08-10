Im Rhein bei Koblenz wurden eine Bazooka-Rakete und eine Gewehrgranate entdeckt. Am Dienstag sollen nun beide Kampfmittel kontrolliert unschädlich gemacht werden.

Koblenz (dpa/lrs) - Nachdem im Rhein bei Koblenz an zwei Stellen Kampfmittel gefunden wurden, sollen diese am Dienstagmorgen kontrolliert gesprengt werden. Zunächst werde die in Wallersheim gefundene Bazooka-Rakete aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt, teilte die Stadt mit. Dafür werde in einem Radius von circa 100 Metern um das Kampfmittel evakuiert. Bis spätestens 8 Uhr solle der Bereich geräumt werden.

«Ab 8 Uhr wird hier das Ordnungsamt Kontrollen durchführen», hieß es. Erst wenn sichergestellt ist, dass sich niemand mehr im Evakuierungsbereich aufhalte, könne der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz seine Arbeit aufnehmen.

Rhein und Luftraum werden kurzzeitig gesperrt

Anschließend solle die Gewehrgranate in Pfaffendorf unschädlich gemacht werden. Dort sei der ähnlich große Evakuierungsbereich bis spätestens 10 Uhr zu verlassen, so die Stadt. «Im Rahmen der jeweiligen kontrollierten Sprengung der Kampfmittel werden Luftraum und Rhein kurzzeitig gesperrt.»

Die Bazooka-Rakete war am Freitagnachmittag am Rheinufer im Stadtteil Wallersheim entdeckt worden. Der rheinland-pfälzische Kampfmittelräumdienst habe die Echtheit des Fundes bestätigt. Am Samstagabend wurde im Bereich des Rheinufers im Stadtteil Pfaffendorf zusätzlich die Gewehrgranate entdeckt. Bei beiden Funden habe keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden. Die Kampfmittel wurden seither von Mitarbeitenden des Koblenzer Ordnungsamtes bewacht.