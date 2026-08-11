Nach dem Fund einer Bazooka-Rakete und einer Gewehrgranate am Rhein hat der Kampfmittelräumdienst beide Sprengkörper erfolgreich gesprengt. Eines der Kampfmittel wurde ins Wasser gelegt.

Koblenz (dpa/lrs) – Die beiden im Rhein bei Koblenz gefundenen Kampfmittel wurden erfolgreich gesprengt. Zunächst sei die in Wallersheim gefundene Bazooka-Rakete aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt worden, teilte die Stadt mit. Dafür sei in einem Radius von circa 100 Metern um das Kampfmittel evakuiert worden. Insgesamt befanden sich zwölf Mehrfamilienhäuser im Sperrbereich.

Wegen eines Krankentransportes sei derzeit der Evakuierungsbereich erst um kurz nach 9 Uhr freigegeben werden. Auch die Rheinschifffahrt sei in dem betroffenen Bereich eingestellt worden. Die Bazooka-Rakete sei vom Kampfmittelräumdienst ins Wasser gelegt worden, um dort kontrolliert zu sprengen.

Rhein und Luftraum werden kurzzeitig gesperrt

Anschließend sei die Gewehrgranate in Pfaffendorf unschädlich gemacht worden. Dort musste der ähnlich große Evakuierungsbereich mit 15 Mehrfamilienhäusern bis spätestens 10 Uhr verlassen werden, so die Stadt. «Im Rahmen der jeweiligen kontrollierten Sprengung der Kampfmittel werden Luftraum und Rhein kurzzeitig gesperrt», hieß es vorab. Nach den beiden Sprengungen waren beide Bereiche wieder frei zugänglich.

Die Bazooka-Rakete war am Freitagnachmittag am Rheinufer im Stadtteil Wallersheim entdeckt worden. Der rheinland-pfälzische Kampfmittelräumdienst habe die Echtheit des Fundes bestätigt. Am Samstagabend wurde im Bereich des Rheinufers im Stadtteil Pfaffendorf zusätzlich die Gewehrgranate entdeckt. Bei beiden Funden habe keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden. Die Kampfmittel wurden seither von Mitarbeitenden des Koblenzer Ordnungsamtes bewacht.