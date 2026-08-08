Niedrigwasser
Bazooka-Rakete am Rheinufer in Koblenz gefunden
Kampfmittelräumdienst
Der Kampfmittelräumdienst bestätigte der Stadt, dass der Fund echt ist. (Symbolbild)
Frank Molter. DPA

Das Niedrigwasser legt in Koblenz einen Fund aus dem Zweiten Weltkrieg frei. Das sagt die Stadt zu der Rakete am Rheinufer.

Lesezeit 1 Minute

Wallersheim (dpa/lrs) – Durch das aktuelle Niedrigwasser am Rhein ist in Koblenz eine Bazooka-Rakete aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, teilte die Stadt mit. Für Montag sei eine Lagebesprechung geplant. Danach sollen die Bürgerinnen und Bürger über die nächsten Schritte informiert werden.

Die Bazooka-Rakete war laut der Mitteilung am Freitagnachmittag am Rheinufer im Stadtteil Wallersheim entdeckt worden. Der rheinland-pfälzische Kampfmittelräumdienst habe die Echtheit des Fundes bestätigt. Bewacht werde er jetzt vom kommunalen Vollzugsdienst des Ordnungsamtes. Die Feierlichkeiten rund um «Rhein in Flammen» werden demnach durch die Entdeckung nicht beeinträchtigt.

© dpa-infocom, dpa:260808-930-501771/1

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