Vincent Kompany macht gute Fortschritte bei seiner Genesung. Das berichtet Co-Trainer Danks vor dem Spiel in Mainz. Ungewiss bleibt, ob der Chefcoach gleich nach der Länderspielpause zurückkehrt.

München (dpa) – Co-Trainer Aaron Danks hat vor dem Auswärtsspiel des FC Bayern München beim FSV Mainz 05 von Fortschritten bei der Genesung von Chefcoach Vincent Kompany berichtet. Der Engländer konnte aber noch nicht sagen, ob der 40 Jahre alte Belgier nach seinem Zusammenbruch vor zwei Wochen und einer Hirnhautreizung nach der Länderspielpause wieder sein Traineramt beim deutschen Fußball-Rekordmeister ausüben kann.

«Ich hatte ein paar richtig gute Telefonate mit Vincent in den vergangenen Tagen. Er wirkt positiv. Er scheint auf einem guten Weg zur kompletten Erholung», sagte Danks.

Noch kein Comeback-Zeitpunkt bei Kompany gesetzt

«Es ist aber noch kein Zeitpunkt gesetzt für seine Rückkehr», ergänzte der Co-Trainer. «Die Länderspielpause gibt uns die Gelegenheit, zu reflektieren und zu sehen, wann er bereit ist, zurückzukehren. Natürlich wünschen wir alle uns ihn zurück – so schnell wie möglich.»

Unter der Regie von Kompany-Assistent Danks haben die Bayern in den vergangenen vier Pflichtspielen drei Siege und ein Unentschieden erzielt. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) soll nun noch ein weiterer Erfolg in Mainz folgen, wo die Bayern im Dezember 2024 beim 1:2 ihre letzte Auswärtsniederlage kassierten. Seitdem sind die Münchner seit 30 Auswärtsspielen ungeschlagen (22 Siege, acht Unentschieden). «Wir wollen den Lauf mit einem guten Ergebnis abschließen. Aber das wird nicht einfach, das wissen wir», sagte Danks.

Vier Tage nach dem 2:0 im Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid könnte es personelle Umstellungen in der Startelf geben. «Bei ein paar Spielern müssen wir nach der hohen Belastung schauen, ob wir sie rausnehmen», sagte Danks.

Musiala im Teamtraining, aber Mainz kommt zu früh

Namentlich nannte er Alphonso Davies, der nach einigen Verletzungen noch Ruhephasen benötige. Er könne nicht mehrfach 90 Minuten am Stück spielen. Nationalspieler Jamal Musiala ist nach seiner Muskelverletzung zwar wieder zurück im Teamtraining. «Aber das Spiel kommt zu früh für ihn», sagte Danks.