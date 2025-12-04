Baustellenmitarbeiter erleidet tödlichen Stromschlag

Auf dem Gelände des Fernmeldeturms in Ludwigshafen kam es den Behörden zufolge zu einem schweren Unfall. Die Ermittlungen laufen.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein tödlicher Arbeitsunfall hat sich dem Polizeipräsidium Rheinpfalz zufolge in Ludwigshafen ereignet. Den Ermittlungen zufolge war ein Baustellenmitarbeiter an einer Transformatorenstation auf dem Gelände des Fernmeldeturms beschäftigt, wie es hieß. Bei dem Vorfall, zu dem es am Dienstagmorgen gekommen war, habe der 40-Jährige vermutlich infolge eines Stromschlages tödliche Verletzungen erlitten. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen ermitteln demnach weiter.