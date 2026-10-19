Keine Spur vom Übeltäter: Ein Biber nagt einen Baum an – und bringt damit den Verkehr im Landkreis Altenkirchen zum Stillstand.

Friesenhagen (dpa/lrs) – Ein Biber hat mutmaßlich dafür gesorgt, dass plötzlich ein Baum mitten auf der Kreisstraße 137 lag. Der Stamm sei am Sonntagmorgen auf die Straße bei Gösingen im Westerwald gestürzt und habe den Fahrweg blockiert, teilte die Polizei Betzdorf mit.

Ein Biber habe wohl an dem Baum genagt, hieß es – und: «Das Tier konnte unerkannt entkommen.» Die Beamten hätten den abgebrochenen Baum beseitigen können. Die Sperrung der Straße konnte kurze Zeit später wieder aufgehoben werden.