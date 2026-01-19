Neuzugang in der Familie der Bundesbauministerin: Verena Hubertz hat einen Sohn zur Welt gebracht. Nach einer Pause soll ihr Baby auch den Bundestag kennenlernen.

Berlin/Trier (dpa) – Bundesbauministerin Verena Hubertz ist Mutter geworden. Die SPD-Politikerin brachte in der vergangenen Woche einen Sohn zu Welt, wie ihr Ministerium der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. «Willkommen, kleines Wunder», schrieb die 38-Jährige in sozialen Medien zu einem Foto, auf dem eine erwachsene Hand die ihres Kindes hält. «Wir sind alle wohlauf, und mein Partner und ich sind sehr glücklich und dankbar», sagte Hubertz laut Mitteilung.

Laut Angaben des Ministeriums pausiert Hubertz derzeit in ihrem Amt. Solange werde sie durch ihre Staatssekretäre vertreten, von denen Olaf Joachim (SPD) als Amtschef übernehme. Ab März wolle sie ihr Amt schrittweise wieder aufnehmen. «Das Baby wird dabei sein, ob im Kinderzimmer des Bundestags oder auch im Ministerium», so die 38-Jährige.

Die im rheinland-pfälzischen Trier geborene Hubertz ist seit 2025 Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Ihre Schwangerschaft hatte sie bereits im August öffentlich gemacht.