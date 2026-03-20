Zwei Männer sollen Schleifaufsätze in einem Baumarkt in Bornheim gestohlen haben. Doch als die Polizei eintrifft, kommt noch mehr ans Tageslicht.

Bornheim (dpa/lhe) – Zwei 21 und 27 Jahre alte Männer sollen in einem Baumarkt in Bornheim im Landkreis Südliche Weinstraße Schleifaufsätze gestohlen haben. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden die Beamten bei der Suche nach den Aufsätzen auf das Auto der beiden aufmerksam.

Im Wagen fanden die Beamten demnach die vermissten Schleifaufsätze und stellten dabei fest, dass an dem Auto falsche Kennzeichen angebracht waren. Außerdem besaß keiner der Männer einen Führerschein, und das Auto war nicht ausreichend versichert, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Männer müssen sich nun in verschiedenen Strafverfahren verantworten.