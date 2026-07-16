Nach Unwetter
Baum stürzt auf Oberleitung – Saarbahn-Linie ausgebremst
Bahngleise
Der Baum stürzte auf eine Strecke, die von der Saarbahn-Linie 1 befahren wird. (Symbolfoto)
Marcus Brandt. DPA

Es passierte nach einem Gewitter. Wann der Schaden behoben sein wird, ist noch nicht klar. Fahrgäste müssen auf Busse ausweichen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Nach einem Gewitter ist ein Baum auf die Oberleitung einer von der Saarbahn genutzten Strecke gestürzt. Die Saarbahn-Linie 1 könne deswegen nicht zwischen Brebach und Saargemünd verkehren, teilte die Saarbahn GmbH in Saarbrücken mit.

Es wurde den Angaben zufolge ein Schienenersatzverkehr mit drei Bussen eingerichtet. Die Busse fahren laut Saarbahn Ersatzhaltestellen in der Nähe der Bahn-Haltepunkte an. Wie lange die Sperrung auf der Strecke der Deutschen Bahn noch andauert, ist nach Saarbahn-Angaben derzeit noch nicht absehbar.

© dpa-infocom, dpa:260716-930-396532/1

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