Baum-Diebstahl im Wald: «Damit rechnen wir jedes Jahr»

Ein schöner grüner und geschmückter Baum gehört für viele zu Weihnachten. Doch mancher stiehlt ihn - direkt im Wald. Warum auch Äste abschneiden keine gute Idee ist.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Alle Jahre wieder: Weihnachten naht, aber der Baum fehlt noch. Dann noch schnell ab zum Händler. Doch daran halten sich nicht alle, wie Michael Veeck vom Forstamt Soonwald und den Landesforsten Rheinland-Pfalz sagt. Jedes Jahr würden auch Weihnachtsbäume aus dem Wald gestohlen.

Genaue Zahlen gebe es keine, denn: «Es gibt eine große Dunkelziffer», sagt er. «Wir kriegen das nicht immer mit.» Bei ihm selbst seien jedes Jahr Weihnachtsbäume gestohlen worden, erinnert er sich.

«Und dann war der ganze Baum entwertet»

Noch mehr ärgern ihn aber Leute, die nicht den ganzen Baum, sondern nur einzelne Äste als Deko für zu Hause mitnehmen. «Für den Schmuckreisig ein paar Äste abgeschnitten und dann war der ganze Baum entwertet», sagt Veeck.

Für den Wald selbst entsteht bei dieser Art Diebstahl kein großer Schaden. «Wir pflanzen die Weihnachtsbäume in besonderen Weihnachtsbaumkulturen. Die haben keinen besonderen ökologischen Wert für den Wald.» Er habe sie etwa immer an einen Ort mit einer Stromleitung gepflanzt, weil die Bäume dort nicht so hoch wachsen dürften.

Aber auf Diebe seien sie in den Landesforsten eingestellt: «Damit rechnen wir jedes Jahr», sagt er. Das passiere auch nicht nur im Staatswald, sondern auch privat. Schaden entsteht dann vor allem wirtschaftlich.

Welche Strafe gibt es für Diebstahl?

Martin Gutzweiler vom Vorstand des Bundesverbandes der Weihnachtsbaumerzeuger kennt solche Diebstähle auch. Allerdings sei man dagegen machtlos. «Da geht es meist um mehrere Hektar, auf denen wir die Weihnachtsbäume anbauen, das kann man nicht überwachen», sagt er. Dass ein Baum gestohlen worden sei, merke man häufig daran, dass ein höherer Stumpf übrig bleibe.

Wer erwischt wird, der muss mit einer Strafe wegen Diebstahls rechnen. Laut Strafgesetzbuch drohen bei dieser Tat eine Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren. Auch der Versuch ist strafbar.