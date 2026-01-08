Bauern demonstrieren doch nicht in Mainz

Der CDU-Bundesparteivorstand kommt wegen des Wetters nicht zu seiner geplanten Klausurtagung nach Mainz. Die Demonstration der Bauern fällt daher auch aus.

Mainz (dpa/lrs) – Nach der Absage der Klausurtagung des CDU-Bundesvorstands in Mainz haben auch die Bauern ihre für diesen Freitag geplante Demonstration gestrichen. «Wir sagen augenzwinkernd, wir haben Bundeskanzler Friedrich Merz in die Flucht geschlagen», sagte Thilo Ruzycki vom Verein Landwirtschaft verbindet Deutschland (LSV), der die Demonstration angemeldet hatte.

Die CDU hatte die Tagung am Morgen wegen eindringlicher Wetterwarnungen und damit verbundenen Gefahren sowie Zug- und Flugausfällen abgesagt. Die Bauern hatten mit Merz ins Gespräch kommen wollen und deshalb das Tagungshotel der CDU als Ort ihres Protestes gewählt. Das Wetter spiele bei der Absage der Demo auch eine Rolle, sagte Ruzycki, auch wenn es für Mainz längst nicht so schlecht vorhergesagt sei.

Gerade in weltweit unsicheren politischen Zeiten sei die bäuerlich arbeitende heimische Landwirtschaft wichtig, hatte Ruzycki den geplanten Protest begründet. Sie könne aber im Wettbewerb mit den Mercosur-Staaten nicht bestehen, weil die Produktionsstandards dort viel niedriger seien. Der LSV hoffe jetzt darauf, dass die Interessen der heimischen Landwirte bei den Nachverhandlungen für das Freihandelsabkommen noch stärker Berücksichtigung fänden.